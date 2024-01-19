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Карпенко Михаил Макарович

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

07.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1880

Отец: Карпенко Макарий Кириллович

Мать: Карпенко Ульяна Ивановна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Карпенко София Моисеевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.05.1908

Дочь: Карпенко Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Карпенко София Моисеевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1910

Дочь: Карпенко Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Карпенко София Моисеевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Дочь: Карпенко Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Карпенко София Моисеевна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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