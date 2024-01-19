Карпенко Михаил Макарович
Место рождения
Дата рождения07.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1880
Бракосочетание
04.02.1907
Жена: Карпенко София Моисеевна
Рождение ребёнка
03.05.1908
Дочь: Карпенко Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Карпенко София Моисеевна
Рождение ребёнка
13.09.1910
Дочь: Карпенко Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Карпенко София Моисеевна
Рождение ребёнка
17.06.1916
Дочь: Карпенко Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Карпенко София Моисеевна
Смерть
Неизвестно