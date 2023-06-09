Ломаев Александр Феофанов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.01.1852
Рождение ребёнка
02.03.1852
Дочь: Евдокiя Александрова
Мать ребёнка: Поварницына Параскева Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно