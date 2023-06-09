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Ломаев Александр Феофанов

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1852

Жена: Поварницына Параскева Андреева

Рождение ребёнка
02.03.1852

Дочь: Евдокiя Александрова

Мать ребёнка: Поварницына Параскева Андреева

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно