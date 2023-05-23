von Derfelden Christoph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Derfelden Christoph

Место рождения

of Klosterhof, Livland, Estonia

Дата рождения

22.05.1681

Дата смерти

29.10.1750

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1681

Отец: Van Derfelden Detloff

Мать: Von Derfelden Anna Margaretha

of Klosterhof, Livland, Estonia
Рождение ребёнка
17.04.1710

Дочь: Von Der Pahlen Magdalena Elisabeth

Мать ребёнка: Von Derfelden Magdalena Wilhelmine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Derfelden Magdalena Wilhelmine

Работа или профессия
Неизвестно
estl. Landrat
Смерть
29.10.1750
of Gut Pannküll, Livland, Estonia