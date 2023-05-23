von Derfelden Christoph
Место рожденияof Klosterhof, Livland, Estonia
Дата рождения22.05.1681
Дата смерти29.10.1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1681
Отец: Van Derfelden Detloff
of Klosterhof, Livland, Estonia
Рождение ребёнка
17.04.1710
Дочь: Von Der Pahlen Magdalena Elisabeth
Мать ребёнка: Von Derfelden Magdalena Wilhelmine
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
estl. Landrat
Смерть
29.10.1750
of Gut Pannküll, Livland, Estonia