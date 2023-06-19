Кутукова Анна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутукова Анна Харитоновна

Кутукова Анна Харитоновна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

30.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1889

Отец: Кутуков Харитон Ионович

Мать: Кутукова Агафья Григорьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
31.01.1889
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Алексей Никитин Перов [сын Н... Показать все
Смерть
Неизвестно