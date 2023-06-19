Кутукова Анна Харитоновна
Место рождения
Дата рождения30.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.01.1889
Рождение, крещение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
31.01.1889
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Алексей Никитин Перов [сын Н... Показать все
Смерть
Неизвестно