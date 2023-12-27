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Терешина Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1904

Дата смерти

21.07.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешин Константин Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешин Константин Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.07.1976
Похороны
Около 23.07.1976
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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