Терешина Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1904
Дата смерти21.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терешин Константин Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.07.1976
Похороны
Около 23.07.1976