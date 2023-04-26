Бамбурова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Бамбуров Евдоким Афанасьевич
Отец ребёнка: Бамбуров Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бамбуров Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Бамбуров Афанасий Алексеевич
Смерть
Неизвестно