Бамбурова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бамбурова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Бамбуров Евдоким Афанасьевич

Отец ребёнка: Бамбуров Афанасий Алексеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бамбуров Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Бамбуров Афанасий Алексеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно