(Ломаева) Васса Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ломаева) Васса Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

АФ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1846

Сын: Ломаев Тихон Иванов

Отец ребёнка: Ломаев Иван Данилов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1849

Сын: Ломаев Леонтiй Иванов

Отец ребёнка: Ломаев Иван Данилов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1850

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Ломаев Иван Данилов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1852

Сын: Ломаев Василiй Иванов

Отец ребёнка: Ломаев Иван Данилов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния