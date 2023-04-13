(Ломаева) Васса Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1846
Сын: Ломаев Тихон Иванов
Отец ребёнка: Ломаев Иван Данилов
Рождение ребёнка
17.06.1849
Отец ребёнка: Ломаев Иван Данилов
Рождение ребёнка
24.11.1850
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Ломаев Иван Данилов
Рождение ребёнка
26.04.1852
Отец ребёнка: Ломаев Иван Данилов