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(Сутянина Белянкина) Катерина
(Сутянина Белянкина) Катерина
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Место рождения
Катав-Ивановск
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Белянкинъ Максимъ
1761 г.р.
Мать
Сутянина Белянкина Агрофена Евдокимова
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Белянкинъ Максимъ
Мать:
Сутянина Белянкина Агрофена Евдокимова
Катав-Ивановск
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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