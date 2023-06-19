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(Сутянина Белянкина) Катерина

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Белянкинъ Максимъ

Мать: Сутянина Белянкина Агрофена Евдокимова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область