Высоцкий Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкий Владимир

Высоцкий Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Высоцкий Владимир

Мать: Высоцкая Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Высоцкая Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Иван

Мать ребёнка: Высоцкая Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Дмитрий

Мать ребёнка: Высоцкая Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоцкая Светлана