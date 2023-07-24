Высоцкий Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Высоцкий Владимир
Мать: Высоцкая Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Высоцкая Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Иван
Мать ребёнка: Высоцкая Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Дмитрий
Мать ребёнка: Высоцкая Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высоцкая Светлана