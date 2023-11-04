Пшеничников Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничников Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

2000 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1982

Отец: Пшеничников Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.2000

Сын: Пшеничников Давид

Мать ребёнка: Пшеничникова Елена

Рождение ребёнка
08.07.2004

Сын: Пшеничников Дамиан

Мать ребёнка: Пшеничникова Елена

Рождение ребёнка
27.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничникова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшеничникова Елена

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