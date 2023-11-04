Пшеничников Артем
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1982
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1982
Отец: Пшеничников Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.2000
Сын: Пшеничников Давид
Мать ребёнка: Пшеничникова Елена
Рождение ребёнка
08.07.2004
Сын: Пшеничников Дамиан
Мать ребёнка: Пшеничникова Елена
Рождение ребёнка
27.04.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пшеничникова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пшеничникова Елена