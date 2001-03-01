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Елясин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1955

Дата смерти

01.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1955

Отец: Елясин Михаил Матвеевич

Мать: Елясина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.03.2001
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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