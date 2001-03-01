Елясин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1955
Дата смерти01.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1955
Отец: Елясин Михаил Матвеевич
Мать: Елясина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.03.2001
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область