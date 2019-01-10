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Шишкин Илья Денисович
Шишкин Илья Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.2019
Пол
Мужской
Отец
Шишкин Денис Владимирович
1998 г.р.
Мать
Шишкина Кристина Кобаевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2019
Отец:
Шишкин Денис Владимирович
Мать:
Шишкина Кристина Кобаевна
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