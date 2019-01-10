Шишкин Илья Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Илья Денисович

Шишкин Илья Денисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.2019

Пол

Мужской

Отец

1998 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2019

Отец: Шишкин Денис Владимирович

Мать: Шишкина Кристина Кобаевна