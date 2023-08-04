Паринов Филипп Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1911
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1911
Отец: Паринов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1936
Дочь: Платунова Тамара
Мать ребёнка: Паринова Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1938
Сын: Паринов Геннадий Филиппович
Мать ребёнка: Паринова Ефросинья Михайловна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паринова Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Паринов Станислав
Мать ребёнка: Паринова Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984