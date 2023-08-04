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Паринов Филипп Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1911

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1911

Отец: Паринов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1936

Дочь: Платунова Тамара

Мать ребёнка: Паринова Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1938

Сын: Паринов Геннадий Филиппович

Мать ребёнка: Паринова Ефросинья Михайловна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паринова Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Паринов Станислав

Мать ребёнка: Паринова Ефросинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паринова Ефросинья Михайловна

Смерть
1984
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