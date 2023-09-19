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Скляр Ирина Кирилловна

Место рождения

Украина,

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина,
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Скляр Данила Антонович

Отец ребёнка: Скляр Антон Федорович

Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Скляр Антон Федорович

Украина,Полтавская губерния, село Погребок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляр Антон Федорович

Смерть
1795
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