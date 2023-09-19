Скляр Ирина Кирилловна
Место рожденияУкраина,
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина,
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Скляр Антон Федорович
Хмелев, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Скляр Антон Федорович
Украина,Полтавская губерния, село Погребок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795