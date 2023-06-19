Миногина (Мамыкина) Александра
Место рождения
Дата рождения08.11.1891
Дата смерти07.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1891
Отец: Мамыкинъ Дмитрій
Мать: Мамыкина Елена
Рождение ребёнка
25.03.1913
Сын: Миногинъ Виталий
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
11.04.1915
Сын: Миногинъ Леонидъ
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Андрей
Смерть
07.08.1979