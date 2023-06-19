Миногина (Мамыкина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиногина (Мамыкина) Александра

Миногина (Мамыкина) Александра

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.11.1891

Дата смерти

07.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1891

Отец: Мамыкинъ Дмитрій

Мать: Мамыкина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1913

Сын: Миногинъ Виталий

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Миногинъ Леонидъ

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Андрей

Смерть
07.08.1979