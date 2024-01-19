Карпов Лаврентий Никитин
Место рождения
Дата рождения09.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1869
Отец: Карпов Никита Карпов
Мать: Карпова Устинья Архипова
Метрическая книга церкви Марии Магдалинской с. Кривинского. Запись: крестьянин д. Плоской Никита Карпов (жена Устинья Архипова), восприемники: д. Плоской Антон (Антип) Карпов и крестьянская жена Мавра... Показать все
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Карпова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Карпова Елена Лаврентьева
Мать ребёнка: Карпова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Карпова Лукерья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Карпова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
01.06.1900
Сын: Карпов Митрофан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Карпова Пелагея Васильева
Родился примерно в 1900 году. Первая жена умерла. От первого брака родилась дочь Вера Карпова примерно в 1928 году (судя по фото с б. Лидой и б. Любой.). В 1930-31 году познакомился с Благининой М.М. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно