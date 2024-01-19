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Карпов Лаврентий Никитин

Место рождения

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд

Дата рождения

09.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1869

Отец: Карпов Никита Карпов

Мать: Карпова Устинья Архипова

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Метрическая книга церкви Марии Магдалинской с. Кривинского. Запись: крестьянин д. Плоской Никита Карпов (жена Устинья Архипова), восприемники: д. Плоской Антон (Антип) Карпов и крестьянская жена Мавра... Показать все
Рождение ребёнка
1891

Сын: Карпов Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Карпова Пелагея Васильева

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Карпова Елена Лаврентьева

Мать ребёнка: Карпова Пелагея Васильева

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Карпова Лукерья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Карпова Пелагея Васильева

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1900

Сын: Карпов Митрофан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Карпова Пелагея Васильева

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Родился примерно в 1900 году. Первая жена умерла. От первого брака родилась дочь Вера Карпова примерно в 1928 году (судя по фото с б. Лидой и б. Любой.). В 1930-31 году познакомился с Благининой М.М. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Пелагея Васильева

Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Место жительства
Неизвестно
Нижне-Головная, Кривинская волость, Курганский уезд
Смерть
Неизвестно
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