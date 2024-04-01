Яркова Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Ярков Тихон Ефимов
Отец ребёнка: Ярков Ефим Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярков Симон Ефимов
Отец ребёнка: Ярков Ефим Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795