Яркова Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркова Ирина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ярков Тихон Ефимов

Отец ребёнка: Ярков Ефим Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярков Симон Ефимов

Отец ребёнка: Ярков Ефим Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярков Ефим Крест. Д. Ильиной, Ильинской Волости Яковлев

Смерть
После 1795
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