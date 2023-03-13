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Харитоновъ Пименъ

Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Харитоновъ Тимофей

Мать: Харитонова Татьяна

Рамодановка