Бучельникова (Забродина) Анна Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Забродин Григорий Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1834
Рождение ребёнка
09.12.1834
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Бучельников Петр Ипатов
Рождение ребёнка
02.06.1836
Дочь: Павла петрова
Отец ребёнка: Бучельников Петр Ипатов
Рождение ребёнка
17.07.1839
Отец ребёнка: Бучельников Петр Ипатов
Смерть
Неизвестно