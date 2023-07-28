Бучельникова (Забродина) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Забродина) Анна Григорьева

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Забродин Григорий Михайлов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1834

Муж: Бучельников Петр Ипатов

Рождение ребёнка
09.12.1834

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Бучельников Петр Ипатов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1836

Дочь: Павла петрова

Отец ребёнка: Бучельников Петр Ипатов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1839

Сын: Бучельников Илья Петров

Отец ребёнка: Бучельников Петр Ипатов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно