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Иван Захарович
Иван Захарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Захар Карпович
1824 г.р.
Мать
Надежда Леонтьевна
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Захар Карпович
Мать:
Надежда Леонтьевна
Смерть
Неизвестно
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