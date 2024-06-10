Красина Августа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красина Августа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.08.1937

Дочь: Красина Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Красин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Красина . .

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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