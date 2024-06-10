Красина Августа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.08.1937
Дочь: Красина Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Красин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Красина . .
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно