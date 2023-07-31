Карцева Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Карцев Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Карцев Егор Иванович
Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно