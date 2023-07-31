Карцева Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева Гликерия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Карцев Сидор Иванович

Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Карцев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Карцев Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Карцев Егор Иванович

Отец ребёнка: Карцев Иван Аксёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцев Иван Аксёнович

Смерть
Неизвестно