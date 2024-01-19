Костерин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Костерин Андрей Евгеньевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Костерина Евфросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Костерина Евфросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Костерин Василий Иванович
Мать ребёнка: Костерина Евфросинья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно