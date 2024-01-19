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Костерин Иван Андреевич

Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Костерин Андрей Евгеньевич

Мать: не указана

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Костерин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Костерина Евфросинья Матвеевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Костерина Евфросинья Матвеевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Костерин Василий Иванович

Мать ребёнка: Костерина Евфросинья Матвеевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костерина Евфросинья Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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