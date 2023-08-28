Дергунова Гавриил Дергунов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова Гавриил Дергунов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Левашева Анастасия Гавриилова

Мать ребёнка: не указана

деревня Алексеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Кирилл Гавриилов

Мать ребёнка: не указана

деревня Алексеевка
Смерть
Неизвестно
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