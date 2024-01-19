Кошелева Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти08.04.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1821
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1826
Сын: Кошелев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1829
Дочь: Екатерина Дмитревна
Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1832
Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1840
Дочь: Дарья Дмитревна
Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1842
Дочь: Анна Дмитревна
Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович
Смерть
08.04.1867
Причина смерти: Лихорадка