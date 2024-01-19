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Кошелева Екатерина Никифоровна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

08.04.1867

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1821

Муж: Кошелев Дмитрий Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кошелев Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1826

Сын: Кошелев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1829

Дочь: Екатерина Дмитревна

Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1832

Сын: Кошелев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1840

Дочь: Дарья Дмитревна

Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1842

Дочь: Анна Дмитревна

Отец ребёнка: Кошелев Дмитрий Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.04.1867
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Лихорадка
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