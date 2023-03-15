Романова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1894

Дочь: Кондрашова Мария

Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Борис

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Кондрашов/кондратьев Феодор

Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Борис

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1897

Дочь: Кондрашова Феодосия

Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Борис

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1900

Сын: Кондрашов/кондратьев Александр

Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Борис

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
16.04.1901

Муж: Романов Илья

Бракосочетание
По 1901

Муж: Кондрашов/кондратьев Борис

Рождение ребёнка
11.02.1902

Сын: Романов Алексей

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1902

Сын: Романов Павел

Отец ребёнка: Романов Илья

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно