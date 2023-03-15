Романова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1894
Дочь: Кондрашова Мария
Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Борис
Рождение ребёнка
15.09.1895
Сын: Кондрашов/кондратьев Феодор
Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Борис
Рождение ребёнка
01.04.1897
Дочь: Кондрашова Феодосия
Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Борис
Рождение ребёнка
06.06.1900
Сын: Кондрашов/кондратьев Александр
Отец ребёнка: Кондрашов/кондратьев Борис
Бракосочетание
16.04.1901
Муж: Романов Илья
Бракосочетание
По 1901
Рождение ребёнка
11.02.1902
Сын: Романов Алексей
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
12.12.1902
Сын: Романов Павел
Отец ребёнка: Романов Илья
Смерть
Неизвестно