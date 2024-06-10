Филатова (Филатова) Татьяна Прокопьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухинин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.11.1939
Дочь: Потейко (Сухинина) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Сухинин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.11.1941
Сын: Сухинин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Сухинин Иван Алексеевич
Смерть
1993