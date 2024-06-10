Филатова (Филатова) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Филатова) Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухинин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
19.11.1939

Дочь: Потейко (Сухинина) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Сухинин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1941

Сын: Сухинин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Сухинин Иван Алексеевич

Смерть
1993

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