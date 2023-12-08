Мотыклеев Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотыклеев Семён Иванович

Мотыклеев Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотыклеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феденева Мария Семёновна

Мать ребёнка: не указана

с. Новотроицкое Бирского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
с. Новотроицкое Бирского уезда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close