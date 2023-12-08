Мотыклеев Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотыклеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феденева Мария Семёновна
Мать ребёнка: не указана
с. Новотроицкое Бирского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
с. Новотроицкое Бирского уезда