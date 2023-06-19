Филатова (Корякова) Наталья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Корякова) Наталья Фоминична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1858

Дата смерти

15.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
09.12.1880

Дочь: Кирьякова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
28.02.1883

Дочь: Неживая Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.07.1885

Сын: Филатов Антон Никифорович

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.09.1887

Дочь: Юрченко Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
05.12.1891

Дочь: Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: Лекарь Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Филатов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
11.11.1895

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
20.02.1897

Дочь: Феодора Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
04.08.1898

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
23.12.1899

Сын: Филатов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
30.07.1902

Дочь: Серафима Никифоровна

Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1913
Причина смерти: сердце