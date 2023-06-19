Филатова (Корякова) Наталья Фоминична
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти15.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Кирьякова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Неживая Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Сын: Филатов Антон Никифорович
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Юрченко Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Лекарь Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Феодора Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Сын: Филатов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич
Дочь: Серафима Никифоровна
Отец ребёнка: Филатов Никифор Григорьевич