Рышкова (Рышкова) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Рышкова) Варвара Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1832

Дочь: Евдокия Ионова

Отец ребёнка: Рышков Иона Герасимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1833

Дочь: Евфросиния Ионова

Отец ребёнка: Рышков Иона Герасимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1835

Сын: Рышков Антоний Ионов

Отец ребёнка: Рышков Иона Герасимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рышков Иона Герасимов

Смерть
Неизвестно