Рышкова (Рышкова) Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1832
Дочь: Евдокия Ионова
Отец ребёнка: Рышков Иона Герасимов
Рождение ребёнка
22.09.1833
Дочь: Евфросиния Ионова
Отец ребёнка: Рышков Иона Герасимов
Рождение ребёнка
16.01.1835
Сын: Рышков Антоний Ионов
Отец ребёнка: Рышков Иона Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно