Щипакина (Глазунова) Ульяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Глазунова) Ульяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1910

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Щипакинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1913

Сын: Щипакинъ Александръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Филимонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Филимонъ