Щипакина (Глазунова) Ульяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1910
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Щипакинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
12.10.1913
Сын: Щипакинъ Александръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Филимонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Филимонъ