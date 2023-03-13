Буяновъ Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буяновъ Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Буяновъ Лаврентий Семеновъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Буяновъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Буяновъ Клементий

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Буяновъ Евсей

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно