Киреев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Михаил Алексеевич

Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Киреев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Михеева Мария Киреева

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Киреев Николай Михайлович

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно