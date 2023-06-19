Киреев Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Киреев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Михеева Мария Киреева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1879
Сын: Киреев Николай Михайлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно