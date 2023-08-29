Плечева Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плечева Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Плечев Иван Исаев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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