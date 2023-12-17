Филатова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Филатов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Филатов Николай Акимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Филатов Николай Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область