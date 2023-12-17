Филатова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Филатов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Филатов Николай Акимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Филатов Николай Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Николай Акимович

Смерть
1997
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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