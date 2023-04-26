Кондратьева Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агафья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евпраксия Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кондратьев (казенный Крестьянин) Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Семизорова Татьяна Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Кондратий Степанович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область