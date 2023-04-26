Кондратьева Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агафья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евпраксия Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кондратьев (казенный Крестьянин) Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Семизорова Татьяна Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратьев Кондратий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно