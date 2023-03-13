Курочкина Агафья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Агафья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1891

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Курочкинъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
19.11.1893

Дочь: Курочкина Александра

Отец ребёнка: Курочкинъ Иванъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкинъ Иванъ