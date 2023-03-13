Курочкина Агафья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1891
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Курочкинъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
19.11.1893
Дочь: Курочкина Александра
Отец ребёнка: Курочкинъ Иванъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курочкинъ Иванъ