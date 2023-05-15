Княгиня Голицына (Ромодановская) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1622
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1622
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1635
Дочь: Княгиня Долгорукова ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Князь Голицын ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1643
Сын: Князь Голицын ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Князь Голицын ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно