Княгиня Голицына (Ромодановская) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княгиня Голицына (Ромодановская) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1622

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1622

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1635

Дочь: Княгиня Долгорукова ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Князь Голицын ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1643

Сын: Князь Голицын ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Князь Голицын ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князь Голицын ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно