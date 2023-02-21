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Козявина Авдотья Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Козявин Прохор Гаврилович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Козявин Прохор Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Давыд Прохорович

Отец ребёнка: Козявин Прохор Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Прохор Гаврилович

Смерть
Неизвестно