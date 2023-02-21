Козявина Авдотья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Козявин Прохор Гаврилович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Козявин Прохор Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козявин Прохор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно