Поварницын Григорiй Емельянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Емельян Федоров
Мать: Агафья Севастьянова
Рождение ребёнка
23.07.1841
Сын: Поварницын Макарiй Григорьев
Мать ребёнка: Лукiя Стефанова
Рождение ребёнка
29.01.1844
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Лукiя Стефанова
Рождение ребёнка
21.10.1846
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Лукiя Стефанова
Рождение ребёнка
21.10.1846
Дочь: Анастасiя Григорьева
Мать ребёнка: Лукiя Стефанова
Смерть
Неизвестно