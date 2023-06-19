Поварницын Григорiй Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоварницын Григорiй Емельянов

Поварницын Григорiй Емельянов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Емельян Федоров

Мать: Агафья Севастьянова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1841

Сын: Поварницын Макарiй Григорьев

Мать ребёнка: Лукiя Стефанова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.01.1844

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Лукiя Стефанова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1846

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Лукiя Стефанова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1846

Дочь: Анастасiя Григорьева

Мать ребёнка: Лукiя Стефанова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно