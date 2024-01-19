Охонько (Петрус) Наталия Карповна
Место рождения
Дата рождения14.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1883
Отец: Петрус Карп Иванович
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
12.11.1911
Дочь: Охонько Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Гавриилович
Рождение ребёнка
28.08.1914
Дочь: Охонько Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Гавриилович
Смерть
Неизвестно