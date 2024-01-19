Охонько (Петрус) Наталия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Петрус) Наталия Карповна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

14.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1883

Отец: Петрус Карп Иванович

Мать: Петрус Анастасия Кузьминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Охонько Григорий Гавриилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1911

Дочь: Охонько Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Гавриилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1914

Дочь: Охонько Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Гавриилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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