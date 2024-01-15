(Устынюк) Ксения Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Устынюк) Ксения Харлампиевна

(Устынюк) Ксения Харлампиевна

avatar

Место рождения

Орешково Гроднеской губернии Пружанского уезда Беловежской волости Ожешково (Подляское воеводство),Orzeszkowo

Дата рождения

?.01.1890

Дата смерти

05.02.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1890

Отец: Устынюк Харлампий Филиппович

Мать: Устынюк Феодосия

Орешково Гроднеской губернии Пружанского уезда Беловежской волости Ожешково (Подляское воеводство),Orzeszkowo
Смерть
05.02.1891
Орешково Гроднеской губернии Пружанского уезда Беловежской волости Ожешково (Подляское воеводство),Orzeszkowo
Причина смерти: Горячка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close