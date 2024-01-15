(Устынюк) Ксения Харлампиевна
Место рожденияОрешково Гроднеской губернии Пружанского уезда Беловежской волости Ожешково (Подляское воеводство),Orzeszkowo
Дата рождения?.01.1890
Дата смерти05.02.1891
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1890
Отец: Устынюк Харлампий Филиппович
Мать: Устынюк Феодосия
Орешково Гроднеской губернии Пружанского уезда Беловежской волости Ожешково (Подляское воеводство),Orzeszkowo
Смерть
05.02.1891
Орешково Гроднеской губернии Пружанского уезда Беловежской волости Ожешково (Подляское воеводство),Orzeszkowo
Причина смерти: Горячка