Тараданова (Krūger) Мария (Meta) Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1926
Дата смерти05.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1926
Отец: Krūger August
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараданова Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараданов Юрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараданов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
30.08.1956
Сын: Тараданов Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович
Рождение ребёнка
30.08.1956
Сын: Тараданов Пëтр Афанасьевич
Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович
Смерть
05.01.1989