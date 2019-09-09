Тараданова (Krūger) Мария (Meta) Августовна 09.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тараданова (Krūger) Мария (Meta) Августовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1926

Дата смерти

05.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1926

Отец: Krūger August

Мать: Krūger (Butsckovski) Christine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараданова Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараданов Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараданов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович

Рождение ребёнка
30.08.1956

Сын: Тараданов Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович

Рождение ребёнка
30.08.1956

Сын: Тараданов Пëтр Афанасьевич

Отец ребёнка: Тараданов Афанасий Ефремович

Смерть
05.01.1989

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