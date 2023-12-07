Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Матвей Львович
Отец ребёнка: Лев Иванович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Лифан Львович
Отец ребёнка: Лев Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Лукерья Львовна
Отец ребёнка: Лев Иванович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кондратий Львович
Отец ребёнка: Лев Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лев Иванович
Смерть
Неизвестно