Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Матвей Львович

Отец ребёнка: Лев Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Лифан Львович

Отец ребёнка: Лев Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Лукерья Львовна

Отец ребёнка: Лев Иванович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кондратий Львович

Отец ребёнка: Лев Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Иванович

Смерть
Неизвестно
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