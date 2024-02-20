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Тараш Федор Пантелеймонович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

05.06.1890

Дата смерти

19.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1890

Отец: Тараш Пантелеймон Семенович

Мать: Тараш Ирина Кирилловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
19.01.1891
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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