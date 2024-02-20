Тараш Федор Пантелеймонович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения05.06.1890
Дата смерти19.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1890
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
19.01.1891
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /