(Труфанов) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Труфанов) Акулина Ивановна

(Труфанов) Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Труфанов Иван Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно