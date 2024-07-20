Карабань Матвей Романович 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карабань Матвей Романович

Место рождения

Свядица, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Карабань Роман Степанович

Мать: не указана

Свядица, Лепельский район, Витебская область
Призыв на военную службу
1937
Военная служба
С 27.01.1943 по 05.12.1943
25-й партизанский отряд бригады "Чекист"
Военная служба
С 05.12.1943 по 30.07.1944
15-й партизанский отряд бригады №8
Военная награда
11.04.1945
Орден Славы III степени
Смерть
Неизвестно

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