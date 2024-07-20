Карабань Матвей Романович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Карабань Роман Степанович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1937
Военная служба
С 27.01.1943 по 05.12.1943
25-й партизанский отряд бригады "Чекист"
Военная служба
С 05.12.1943 по 30.07.1944
15-й партизанский отряд бригады №8
Военная награда
11.04.1945
Орден Славы III степени
Смерть
Неизвестно