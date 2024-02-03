Благинина Авдотья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Авдотья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1816

Дочь: Благинина Арина (Анна) Степанова

Отец ребёнка: Благинин Степан Ефимов

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Благинин Лукоян Степанов

Отец ребёнка: Благинин Степан Ефимов

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Благинина Степанида Степанова

Отец ребёнка: Благинин Степан Ефимов

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Благинина Анисья Степанова

Отец ребёнка: Благинин Степан Ефимов

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Степан Ефимов

Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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