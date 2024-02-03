Благинина Авдотья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1816
Дочь: Благинина Арина (Анна) Степанова
Отец ребёнка: Благинин Степан Ефимов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Благинин Степан Ефимов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Благинина Степанида Степанова
Отец ребёнка: Благинин Степан Ефимов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Благинина Анисья Степанова
Отец ребёнка: Благинин Степан Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно