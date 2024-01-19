Страмко (Есипенко) Екатерина Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страмко (Есипенко) Екатерина Самуиловна

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есипенко Самуил

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.

Сын: Страмко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Страмко Григорий Михайлович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.04.1863 ст.

Дочь: Страмко Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Страмко Григорий Михайлович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.

Дочь: Страмко Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Страмко Григорий Михайлович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1872 ст.

Сын: Страмко Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Страмко Григорий Михайлович

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страмко Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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