Страмко (Есипенко) Екатерина Самуиловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есипенко Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.
Сын: Страмко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Страмко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1863 ст.
Дочь: Страмко Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Страмко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.
Дочь: Страмко Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Страмко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1872 ст.
Отец ребёнка: Страмко Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно