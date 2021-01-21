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Титов Владимир Федорович

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

07.12.1949

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949

Отец: Титов Вов Федор Иванович

Мать: Титова Алевтина Павловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.2021
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти: COVID-19