Титов Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения07.12.1949
Дата смерти21.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949
Отец: Титов Вов Федор Иванович
Мать: Титова Алевтина Павловна
Рождение ребёнка
11.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2021
Причина смерти: COVID-19